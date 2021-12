Real Madrid tenta manter boa fase na Liga dos Campeões

Em sua 6ª semifinal consecutiva da Liga dos Campeões, o Real Madrid faz um confronto inédito, nesta terça-feira, 26, em mata-matas contra o Manchester City, que busca sua 1ª final do torneio. A bola rola na cidade inglesa a partir das 15h45 (horário da Bahia).

Os madrilenhos vem em grande fase, com classificação de virada nas quartas de final e 9 vitórias seguidas no Espanhol, apenas à um ponto do líder Barcelona. Mesmo presente nas últimas seis semis, o Real foi para a final apenas em 2014, quando levou seu 10° título da Champions.

Para a partida no Etihad Stadium, o técnico Zidane deve contar com dois titulares que eram dúvidas. Cristiano Ronaldo, que ficou de fora do último jogo do Espanhol por sobrecarga muscular, e Benzema, que sentiu dores na mesma partida, treinaram normalmente e devem jogar.

"Tivemos este último treino, mas de momento eles estão perfeitos, acho que estão 100%. Eles se recuperaram de forma fenomenal", afirmou o comandante francês em entrevista coletiva.

Principal nome do time na competição, Ronaldo busca bater seu próprio recorde de gols em uma só edição da Liga dos Campeões. Em 2014, quando foi campeão, o português fez 17 gols, apenas um a mais do que até agora no torneio desta temporada.

Sobre a confronto, Zidane comentou que "não será fácil, vimos isso contra o Wolfsburg. Temos que estar concentrados por 90 minutos".

Surpresa

Sem chances de título no Campeonato Inglês, o Manchester City chega para a fase mais importante da história do clube em torneios continentais. Esta é a 1ª semifinal do clube na Liga dos Campeões.

"Nesse clube, o importante foi evoluir, porque há três anos não conseguimos nada e perdemos todos os jogos. Espero que a gente possa vencer neste ano, vai ser um passo importante considerando as próximas temporadas", afirmou o técnico Manuel Pellegrini.

O comandante chileno, que vai sair ao final desta temporada para a chegada de Pep Guardiola no City, tem um importante desfalque. O volante Yaya Touré sentiu uma lesão muscular no final de semana e pode ficar de fora também da partida de volta.

"Creio que não poderá jogar. Confio nos brasileiros. Fernando e Fernandinho têm jogado bem juntos, como nas quartas de final com o PSG", comentou Pellegrini. O argentino Aguero, titular nesta terça, já enfrentou o Real 12 vezes, pelo City e pelo Atlético de Madrid, e nunca venceu.

adblock ativo