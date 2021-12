O Real Madrid sofreu para conseguir empatar por 3 a 3 com o Legia Varsóvia nesta quarta-feira, 2, fora de casa, pela quarta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. O time espanhol fez uma fraca apresentação, chegou a ver o adversário virar a partida, mas nos minutos finais deixou tudo igual.

Estadão Conteúdo Real Madrid sofre para empatar com Legia Varsóvia; Dortmund vence e se classifica

O resultado impediu que o Real Madrid conquistasse a classificação antecipada para a próxima fase. Quem se deu bem foi o Borussia Dortmund, que venceu o Sporting por 1 a 0, em casa, garantiu um lugar nas oitavas de final e se isolou na primeira colocação da chave. Adrián Ramos marcou o gol que garantiu a vaga.

Com os resultados, o time alemão lidera o Grupo F com 10 pontos, o Real Madrid aparece em segundo com oito, o Sporting é o terceiro com três e o Legia Varsóvia está na lanterna com um. Na penúltima rodada, dia 22, o Real visitará o Sporting, enquanto que o Dortmund receberá a equipe polonesa.

A partida desta quarta-feira em Varsóvia aconteceu com portões fechados como punição da Uefa ao time anfitrião. Isso porque no jogo de ida entre as equipes, com goleada do Real Madrid por 5 a 1 no Santiago Bernabéu, torcedores poloneses entraram em confronto com a polícia espanhola.

Com a bola rolando, o Real Madrid deu a impressão que viria nova goleada. Antes do primeiro minuto da partida, Coentrão cruzou da esquerda, Cristiano Ronaldo escorou de cabeça e Bale acertou uma belo chute de perna esquerda no ângulo do goleiro adversário: 1 a 0.

A pressão madrilenha continuou. Varane cabeceou e a zaga salvou na linha, Benzema chutou para boa defesa do goleiro e Bale bateu por cima. De tanto insistir, o Real marcou o segundo aos 35. Kovacic lançou para Bale na direita. O galês invadiu a área e rolou para o francês bater colocado de direita para as redes.

Com a vantagem de dois gols, o Real Madrid relaxou na marcação e viu o Legia Varsóvia acordar na partida. Aos 40, Odjidja recebeu do brasileiro Guilherme de fora da área e mandou uma bomba no ângulo direito de Navas. Um golaço.

O Real Madrid voltou para o segundo tempo pressionando da mesma maneira que havia começado a partida. Bale chutou para boa defesa de Malarz e, na sobra, Cristiano Ronaldo mandou na rede pelo lado de fora.

O Legia, no entanto, foi para cima. Conseguiu igualar o marcador aos 13 minutos em falha do Keylor Navas. Radovic avançou pela esquerda, invadiu a área, bateu cruzado de bico sem muita força e o goleiro do Real aceitou. E depois ainda chegou a virar, aos 38, com Moulin, que chutou de fora da área.

O Real não deu tempo para se desesperar e deixou tudo igual novamente aos 40. Carvajal recebeu na área e tocou de calcanhar para Kovacic, que mandou para as redes. No final ainda quase conseguiu a virada, mas Lucas Vázquez acertou cabeçada no travessão.

