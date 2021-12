Real Madrid faz homenagem a Cristiano Ronaldo após marca histórica

Cristiano Ronaldo foi homenageado pelo Real Madrid nesta sexta-feira por ter se tornado o maior artilheiro da história do clube espanhol. O atacante alcançou a grande marca na vitória sobre o Malmö por 2 a 0, quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Ele anotou seu 323º e 324º gol com a camisa do Real e deixou para trás o recorde anterior, de 323 gols, de Raul.

"É um dia muito especial para todos os fãs do Real Madrid. Um dos nossos alcançou algo que considerávamos quase impossível. O feito só se tornou possível graças ao seu talento, trabalho duro e determinação", discursou o presidente do clube, Florentino Pérez.

O evento, realizado no Santiago Bernabéu, contou com a exibição de um vídeo com imagens da apresentação oficial do atacante, em 2009, e alguns dos melhores momentos do craque no Real Madrid. Jogadores e outros dirigentes do clube também estiveram presentes. Além do discursos e elogios, Cristiano Ronaldo recebeu um troféu do time pela marca conquistada.

"Para mim, é uma honra receber este prêmio. Eu não esperava. Quando eu vesti a camisa do Real pela primeira vez eu não podia imaginar que um dia me tornaria o maior artilheiro do time, superando meu amigo Raul e [Alfredo] Di Stéfano. Estou muito feliz", comemorou o atacante, ao lado de sua mãe e do seu filho, presentes no evento.

A marca obtida por Cristiano Ronaldo surpreende por ter sido alcançada em período bem inferior ao de Raul. O português precisou de apenas 308 jogos e seis anos para alcançar 323 gols. O espanhol anotou o mesmo número de gols em 741 partidas, em 16 anos (entre 1994 e 2010).

Além de dar o recorde histórico no Real Madrid, os gols marcados contra o Malmö levaram Cristiano Ronaldo a romper a marca dos 500 gols na carreira - agora exibe 501. Também é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões. Acumula 82 gols, cinco a mais que o machucado Lionel Messi, do Barcelona. "Seu nome já é uma lenda no Real Madrid. Espero que sua lenda continue crescendo", declarou Florentino Pérez.

