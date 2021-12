Real Madrid confirma lesão em Carvajal e lateral deve desfalcar seleção espanhola

O Real Madrid divulgou comunicado nesta segunda-feira para informar que Dani Carvajal sofreu uma lesão nos tendões do tornozelo direito no clássico do último domingo, contra o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

O lateral-direito, que ficou fora de apenas um dos sete jogos que a equipe disputou nesta edição da competição, deu o passe para o gol de Benzema no confronto que terminou empatado por 1 a 1 no Estádio Vicente Calderón.

O clube não estabeleceu um prazo de recuperação para o atleta e apenas informou que o problema está "pendente de evolução", mas este tipo de lesão costuma exigir um tempo previsto de duas a três semanas de afastamento. Sendo assim, o jogador provavelmente irá desfalcar a Espanha nos dois jogos finais do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, nos próximos dias 9 e 12 de outubro, respectivamente contra Luxemburgo e Ucrânia.

O empate no clássico com o Atlético de Madrid fez o Real fechar a sétima rodada do Espanhol na terceira posição, com 15 pontos, empatado com o Barcelona, vice-líder nos critérios de desempate. O líder isolado é o Villarreal, com 16 pontos.

