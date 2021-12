Real Madrid confirma lesão de Rodrygo e brasileiro pode desfalcar time por três meses

O destino não quis que 2020 se encerrasse da melhor forma para o brasileiro Rodrygo, do Real Madrid. No ano em que o atacante conseguiu conquistar seu espaço no time comandado por Zinedine Zidane e se destacou em duelos de Liga dos Campeões, ele sofreu uma lesão na coxa no último jogo, contra o Granada, e poderá desfalcar os merengues por até três meses.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 25, quando a equipe espanhol divulgou o diagnóstico do ocorrido. Rodrygo sofreu uma ruptura muscular no bíceps femoral da coxa direita. O brasileiro deixou o campo do Santiago Bernabéu aos 38 minutos do primeiro tempo, quando o confronto, vencido por 2 a 0 pelo Real Madrid, ainda estava com o placar zerado.

Por conta da lesão, o atacante é desfalque certa para a semifinal da Supercopa da Espanha, no dia 14 de janeiro, contra o Athletic Bilbao, além de correr sérios riscos de ficar de fora dos jogos de ida e volta contra a Atalanta, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, nos dias 24 de fevereiro e 16 de março, respectivamente.

Em suas redes sociais, Rodrygo postou uma foto onde estaria comemorando o Natal usando muletas.

Desde que começou a atuar com mais frequência pelo clube comandado pelo francês Zinedine Zidane, entre o final da temporada 2019/20 e primeira metade de 2020/21, o brasileiro já entrou em campo 43 vezes e marcou oito gols, fora as assistências.

