Real Madrid bate Elche e pressiona o Barça no Espanhol

Em luta acirrada com Barcelona e Atlético de Madrid pelo título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid colocou pressão nos rivais ao entrar em campo primeiro na 25ª rodada e cumprir com a sua obrigação. No Santiago Bernabéu, o time não encontrou dificuldades para se impor diante do Elche e derrotá-lo neste sábado por 3 a 0.

O triunfo levou o Real Madrid aos 63 pontos, na liderança, mesmo que provisória, do Campeonato Espanhol. O time tem três pontos de vantagem para o Barcelona, que vai encarar a Real Sociedad ainda neste sábado, e o Atlético de Madrid, que enfrentará o Osasuna no domingo. Já o Elche permanece com 26 pontos, na 14ª colocação e na luta contra o rebaixamento.

Após pressionar o Elche desde o começo do duelo em casa, o Real Madrid abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Di María cobrou escanteio, a zaga adversária cortou a bola, mas Illarramendi ficou com o rebote e chutou forte para fazer 1 a 0.

Os outros dois gols do Real Madrid saíram na etapa final. Aos 26 minutos, Bale marcou um golaço ao bater forte, de fora da área, com a bola entrando no ângulo esquerdo da meta do Elche. Depois, aos 35, Benzema avançou pela esquerda e tocou para Isco, que cortou o goleiro Herrera na grande área e chutou cruzado, ampliando para 3 a 0, e definindo a vitória do Real Madrid.

