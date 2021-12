Real Madrid anuncia renovação de Sergio Ramos até 2019

Jogador com mais tempo de Real Madrid no atual elenco, após a saída de Casillas para o Porto, o zagueiro Sergio Ramos garantiu sua permanência no clube pelo menos por mais cinco temporadas. Nesta segunda-feira, 17, aos dirigentes madrilenhos anunciaram a renovação contratual do atleta de 29 anos até o meio de 2019.

Há dez temporadas no Real, desde 2005, Sergio Ramos celebrou a prorrogação do vínculo e reafirmou o desejo de se firmar como um dos grandes ídolos recentes da história do clube. "Como eu disse na minha apresentação há dez anos, fazer parte deste time é um sonho e quero vivê-lo por quanto tempo for possível."

Nem o jogador nem o clube revelaram os detalhes financeiros da negociação, mas de acordo com a imprensa europeia Sergio Ramos receberá nada menos que 10 milhões de euros (cerca de R$ 38,7 milhões) por temporada. A expressiva quantia foi fundamental para vencer a concorrência pelo zagueiro, que interessava ao Manchester United.

O próprio Sergio Ramos admitiu que recebeu propostas de outros clubes, mas garantiu que sempre priorizou o Real. "Eu sei que essas negociações foram iniciadas, mas meu coração sempre esteve aqui. Se fosse por conta do dinheiro, eu não teria ficado."

Líder do grupo, Sergio Ramos assumirá nesta temporada a braçadeira de capitão da equipe, na vaga exatamente de Casillas. Seu papel foi bastante exaltado pelo presidente do clube, Florentino Pérez. "Sergio Ramos é um símbolo da fidelidade ao Real", declarou.

Contratado ainda jovem, em 2005, junto ao Sevilla, Sergio Ramos se estabeleceu como um dos grandes zagueiros do futebol mundial no Real Madrid. Nesta longa caminhada vestindo a camisa do clube, conquistou um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei.

