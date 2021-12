Real Madrid anuncia a contratação do belga Eden Hazard

O Real Madrid promete chegar forte para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, 7, o clube espanhol anunciou através de sua conta oficial do Instagram a contratação do atacante Eden Hazard. O belga chega à capital na próxima quinta, 13, para assinar um contrato de cinco temporadas.

A negociação, ainda sem valores divulgadas, era um sonho antigo do clube merengue que busca se reerguer após uma péssima temporada. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid ficou apenas na terceira colocação, oito pontos atrás do segundo colocado, Atlético de Madrid, e 19 pontos atrás do lider Barcelona. Se o desempenho na La Liga já foi abaixo do esperado, pior ainda na Champions League, onde os Blancos caíram nas oitavas de finais para o Ajax.

Apesar de ser natural da Belgica, Eden Hazard surgiu no futebol profissional com a camisa do Lille, da França. No entanto, foi com as cores azuis do Chelsea que o atacante ganhou notoriedade em sua carreira.

Durante as sete temporadas que esteve no clube londrino, Hazard disputou uma marca de 352 jogos, marcando 110 gols. Além disso, o atleta ainda foi o jogador belga do ano em 2018, e o destaque do Chelsea por quatro temporadas (2014, 2015, 2017 e 2019).

