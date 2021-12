Real goleia e segue na cola dos líderes no Espanhol

O Real Madrid viajou até San Sebastián para um duelo que prometia ser difícil diante da Real Sociedad. O que se viu em campo neste sábado, no entanto, foi um passeio madrilenho. Os comandados de Carlo Ancelotti não tomaram conhecimento do adversário em pleno Estádio Anoeta e golearam por 4 a 0. O resultado manteve a equipe na cola dos líderes no Campeonato Espanhol.

A vitória levou os madrilenhos aos 76 pontos, ainda na terceira colocação. Isso porque Atlético de Madrid e Barcelona também venceram neste sábado e chegaram, respectivamente, a 79 e 78 pontos. Agora, o Real volta as atenções para a Liga dos Campeões, já que na terça-feira define uma vaga às semifinais contra o Borussia Dortmund, na Alemanha - venceu a ida por 3 a 0.

Apesar da goleada, o Real Madrid teve bastante trabalho no início da partida deste sábado e só conseguiu abrir o placar aos 44 minutos, com Illarramendi, ex-jogador justamente da Real Sociedad. Benzema recebeu pela esquerda, cortou a marcação e bateu para boa defesa de Bravo, mas no rebote o volante do Real apareceu para tocar para o gol.

No segundo tempo, Gareth Bale aproveitou uma bobeada do adversário para ampliar. Bravo foi tentar sair jogando pelo lado direito, mas entrou a bola nos pés do galês do Real, que dominou e, mesmo de muito longe, arriscou. O goleiro ainda tentou voltar a tempo, mas não alcançou.

Com a Real Sociedad no ataque, os madrilenhos definiram o jogo e golearam. Aos 40 minutos, Sergio Ramos recebeu cruzamento e ajeitou para Pepe marcar. Apenas três minutos depois, Morata selou o placar ao aproveitar ótimo passe de Di Maria e concluir com categoria.

Agência Estado

