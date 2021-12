Real faz 6 a 0 no Chipre e avança na Liga dos Campeões; Tottenham passa em 1º

O Real Madrid aproveitou a fragilidade de seu adversário nesta terça-feira para confirmar a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões sem sustos. Diante do APOEL Nicósia, no Chipre, os comandados de Zinedine Zidane contaram com show de Benzema e Cristiano Ronaldo para golear por 6 a 0 e garantir a vaga com uma rodada de antecipação.

O Real, porém, terá que se contentar com a segunda vaga do Grupo H, já que chegou a 10 pontos e está a três do Tottenham, que venceu o Borussia Dortmund nesta terça por 2 a 1, de virada, na Alemanha. O time inglês leva vantagem no confronto direto diante dos espanhóis e, por isso, não pode ser ultrapassado na última rodada, quando recebe o APOEL, dia 6 de dezembro. Na mesma data, o Real receberá o Dortmund.

Mais importante do que o triunfo, foi o comportamento do ataque do Real. Cristiano Ronaldo manteve a boa fase na Liga dos Campeões, marcou duas vezes e chegou a oito gols no torneio. Já Benzema vinha em baixa, mas também balançou a rede duas vezes e dobrou o número de gols que tem em toda a temporada.

Diante de um rival que pouco poderia oferecer, o Real foi para cima nesta terça-feira e demorou um minuto para levar perigo. Benzema arrancou pela direita e cruzou para Cristiano Ronaldo, que dominou no peito e encheu o pé, mas o goleiro defendeu. Aos 17, o português tentou de longe e jogou rente à trave.

Mas não demoraria para que o primeiro gol saísse. Aos 22, Carvajal recebeu pela direita e cruzou. A zaga afastou em um primeiro momento, mas Modric emendou de primeira, de fora da área. A bola ainda quicou na frente de Nauzet Pérez, que não conseguiu defender.

Aos 38, Toni Kroos e Cristiano Ronaldo fizeram tabela pelo meio e o alemão enfiou para Benzema, que ficou sozinho diante do goleiro e não desperdiçou. Somente dois minutos depois, Nacho Fernández ficou com a sobra após bola ajeitada por Varane e marcou o terceiro.

O APOEL estava perdido e o Real aproveitaria para transformar a vitória em goleada ainda no primeiro tempo. Aos 44 minutos, após rápido contra-ataque, Benzema tocou na esquerda para Cristiano Ronaldo, que cortou o zagueiro e devolveu para o francês bater para o gol vazio.

O Real Madrid voltou para a etapa final com o ritmo reduzido, mas Cristiano Ronaldo ainda queria deixar sua marca. E ele conseguiu apenas três minutos depois de a bola rolar. Marcelo recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça do português, que subiu para fazer o quinto.

Nem precisava, mas o APOEL ainda ajudou o Real a chegar ao sexto gol aos oito minutos. A defesa do errou ao tentar recuar, Benzema dividiu com o goleiro e a sobra ficou com Ronaldo, que bateu mesmo desequilibrado para o gol. Só então, o time espanhol tirou o pé do acelerador e administrou a larga vantagem.

TOTTENHAM BATE DORTMUND - Na Alemanha, o Tottenham deu sequência ao calvário do Borussia Dortmund nesta Liga dos Campeões ao vencer por 2 a 1, de virada. Com o resultado, o time da casa parou nos dois pontos e deverá ir para a Liga Europa do ano que vem.

Aubameyang até colocou o Dortmund em vantagem, no primeiro tempo, após linda assistência de calcanhar de Yarmolenko. Mas na etapa final, Harry Kane recebeu de Dele Alli na entrada da área, cortou e bateu para empatar. E o mesmo Dele Alli fez grande jogada pela esquerda antes de Heung-Min Son selar a virada.

