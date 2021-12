Real e City caem no grupo da morte da Liga dos Campeões

Sorteio realizado nesta quinta-feira em Mônaco definiu os grupos da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2012/2013 e colocou Real Madrid e Manchester City na mesma chave, a mais forte desta edição do torneio. Os atuais campeões nacionais da Espanha e da Inglaterra foram sorteados para o Grupo e D e também terão Ajax e Borussia Dortmund como adversários.

Real Madrid e Manchester City possuem, atualmente, dois dos elencos mais poderosos do futebol europeu e são considerados candidatos ao título continental. Agora, porém, os dois clubes farão um duelo precoce, logo na fase de grupos da Liga dos Campeões. Além disso, terão que enfrentar dois campeões nacionais, que já faturaram o título europeu.

O Ajax, que foi campeão holandês na última temporada, e o Borussia Dortmund, atual campeão alemão, correm por fora para avançar às oitavas de final no Grupo D, definido nesta quinta-feira em sorteio que contou com a participação de grandes ex-jogadores da história do futebol mundial, como o liberiano George Weah e o holandês Ruud Gullit.

O Chelsea, que faturou o título da Liga dos Campeões na última temporada, terá um adversário complicado e tradicional no Grupo E, já que a Juventus, atual campeã italiana, foi sorteada para a mesma chave. O Shakhtar Donetsk e o Nordsjælland, da Dinamarca, serão os outros adversários do time inglês.

Vice-campeão da última edição da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique está no Grupo F e terá o Valencia como um dos seus adversários. O duelo decidiu o torneio na temporada 2000/2001, vencido pelo time alemão. Lille e BATE Borisov, da Bielo-Rússia, completam a chave.

Sorteado para o Grupo G, o Barcelona terá, teoricamente, o Benfica como adversário mais complicado. Seus outros oponentes são o Spartak Moscou e Celtic. Clube responsável pelos maiores investimentos no futebol europeu para esta temporada, o Paris Saint-Germain caiu no Grupo A e vai encarar Porto, que é o cabeça de chave, Dínamos de Kiev e Dínamo Zagreb.

O Manchester United, que foi surpreendentemente eliminado na fase de grupos da última Liga dos Campeões, caiu em uma chave teoricamente mais fácil e terá Braga, Galatasaray e Cluj, da Romênia, como oponentes no Grupo H.

A fase de grupos do torneio continental começa nos dias 18 e 19 de setembro, com a disputa da primeira rodada. A decisão da competição está marcada para 25 de maio de 2013, no Estádio de Wembley, em Londres.

Confira como ficaram os grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A

Porto

Dínamo de Kiev

Paris Saint-Germain

Dínamo Zagreb

Grupo B

Arsenal

Schalke 04

Olympiacos

Montpellier

Grupo C

Milan

Zenit

Anderlecht

Málaga

Grupo D

Real Madrid

Manchester City

Ajax

Borussia Dortmund

Grupo E

Chelsea

Shakhtar Donetsk

Juventus

Nordsjælland

Grupo F

Bayern de Munique

Valencia

Lille

BATE Borisov

Grupo G

Barcelona

Benfica

Spartak Moscou

Celtic

Grupo H

Manchester United

Braga

Galatasaray

Cluj

