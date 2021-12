Real e Atlético decidem a Liga dos Campeões neste sábado

Como um replay da final de 2014, os madrilenhos Real e Atlético decidem neste sábado, 28, o título da Liga dos Campeões da Europa. Será a sexta decisão da história da competição entre times do mesmo país. Delas, porém, só os rivais da capital espanhola protagonizaram uma final entre equipes da mesma cidade.

Os Merengues, maiores campeões do torneio, tentam coroar o início do seu periodo sob o comando de Zidane com a 11ª taça, enquanto os Colchoneros buscam a revanche da derrota de dois anos atrás e conquistar um título inédito. A bola rola no estádio San Siro, em Milão, às 15h45.

Criada na temporada 1955/56, a Liga dos Campeões demorou a ser decidida entre compatriotas. A primeira vez foi em 2000, com o título do Real Madrid sobre o Valencia. A segunda, três anos depois, foi entre italianos e teve o Milan vencendo a Juventus nos pênaltis. Em 2008, o Manchester United, da Inglaterra, bateu o Chelsea, também nos pênaltis. Já em 2013, em final alemã, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund.

Um ano depois, o torneio teve a final inédita com dois times da mesma cidade. O Estádio da Luz, em Lisboa, viu uma partida emocionante, com o Atlético cedendo o empate nos acréscimos, quando Sergio Ramos marcou. Na prorrogação, o Real anotou mais três e fechou o placar em 4 a 1.

"Se o Real Madrid é superior, terá que demonstrar em campo. A final não é uma revanche por Lisboa, é uma oportunidade de fazer história", afirmou o meia Saúl, do Atlético de Madrid, que fez um golaço na semifinal desta temporada, contra o Bayern.

Astro do Real, Cristiano Ronaldo elogiou o rival, mas declarou confiança em levantar seu terceiro título (o primeiro foi em 2008 pelo Manchester United). "O Atlético é a mesma equipe há dois anos. Será muito difícil, eles concedem poucas oportunidades, jogam atrás da linha da bola. Mas, se estivermos no nosso melhor, confio que ganharemos".

O português ainda busca bater uma marca sua. Na campanha da conquista em 2013/14, ele fez 17 gols, recorde de uma única edição do torneio. Ronaldo chega para a final de hoje com 16 gols.

Zidane na história

Em comparação às equipes que entraram em campo na decisão de dois anos atrás, a base é parecida. No Real, foram quatro mudanças. No Atlético, seis. Entretanto, o time manteve um estilo de jogo com seu técnico, o argentino Diego Simeone.

Ídolo da torcida quando jogador, Zidane assumiu o Real em janeiro e venceu 21 das 26 partidas - contabilizando também o Campeonato Espanhol. O francês pode se tornar o sétimo a conquistar a Liga como jogador e técnico. Em 2001/02, foi o astro do Real Madrid campeão em final contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Já no Atlético, Simeone confia no seu já temido sistema defensivo. Os Colchoneros não perderam por mais de um gol de diferença durante a temporada. No ataque, a aposta fica por conta de Griezmann, que marcou 32 gols em 2015/2016.

Como já de costume, a rede UCI Orient vai exibir a grande final em salas dos shoppings Paralela, da Bahia e Barra.

Raio-x entre os rivais de Madri

Ano de Fundação

Real Madrid: 6/3/1902

Atl. Madrid: 26/4/1903

Títulos na Liga

Real Madrid: 10

Atl. Madrid: nenhum

Valor do elenco

Real Madrid: R$ 2,76 bi

Atl. Madrid: R$ 1,43 bi

Astro do Real

Cristiano Ronaldo, português: eleito três vezes o melhor do mundo. É o maior artilheiro da história do clube, com 364 gols

Astro do Atlético

Antoine Griezmann, francês: artilheiro do time na temporada com 32 gols. Foi fundamental nesta campanha na Liga dos Campeões

