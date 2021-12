Real derrota Atlético de virada e conquista 10º "Champions"

Um Real Madrid heroico fez história ao derrotar de virada o Atlético de Madri por 4 a 1, neste sábado, 24, na prorrogação da final da Liga dos Campeões, e conquistou a tão cobiçada décima "taça orelhuda" do clube, que buscava há 12 anos.

O gol do Atlético foi marcado de cabeça pelo zagueiro uruguaio Diego Godín, aos 36 minutos do primeiro tempo. Sergio Ramos, nos acréscimos da partida, empatou para o Real e levou o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, o galês Gareth Bale aproveitou de cabeça uma jogadaça do argentino Ángel Di Maria para dar a vitória e o título aos 'Merengues', aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. O lateral brasileiro Marcelo ainda teve tempo para marcar o terceiro gol do Real, aos 12 minutos, e Cristiano Ronaldo fechou a goleada numa cobrança de pênalti, aos 15.

