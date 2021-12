Real bate Liverpool e conquista o tri consecutivo da Liga dos Campeões

A Europa é merengue outra vez: o Real Madrid venceu a final da Liga dos Campeões ao derrotar o Liverpool por 3 a 1, neste sábado, 26, para conquistar o tricampeonato consecutivo da competição.

Todos os gols saíram na segunda etapa, com Karim Benzema abrindo o placar para os merengues, aos cinco, e o senegalês Sadio Mané empatando, aos nove minutos. Mas dois gols do galês Gareth Bale, aos 19 e 38 minutos, sendo um deles de bicicleta, definiram a vitória do maior campeão da Champions com 13 troféus.

Além de Bale, que saiu do banco para decidir a partida com dois gols, outro personagem do jogo foi o goleiro alemão Loris Karius, que falhou no primeiro e no terceiro gol dos merengues.

A partida também ficou marcada pela lesão de Mohamed Salah, que deixou o jogo chorando aos 30 minutos do primeiro tempo e mudou o panorama do jogo. Dani Carvajal também se contundiu e deixou o campo em lágrimas, criando duas grandes preocupações antes da Copa do Mundo da Rússia.

Já o francês Zinedine Zidane se tornou o primeiro treinador da história a conquistar o tricampeonato consecutivo da Liga dos Campeões. Zizou se une a Carlo Ancelotti (Milan e Real Madrid) e Bob Paisley (Liverpool) como os técnicos mais vencedores do torneio.

