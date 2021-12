RBR faz mais uma dobradinha na temporada com Vettel na pole para o GP da Hungria

A Red Bull fez mais uma dobradinha na temporada no treino classificatório deste sábado, 31, para o GP da Hungria. O piloto alemão Sebastian Vettel cravou o melhor tempo na classificação, com 1min18s773, e larga na frente na corrida deste domingo, 1º de agosto, às 9h. Com este tempo, Vettel quebrou o recorde da pista, que pertencia a outro alemão, o veterano Michael Schumacher, que ficou apenas na 14ª colocação. O australiano Mark Webber liderou boa parte das tomadas de tempo mas perdeu a pole a poucos minutos do fim da última parte do treino.

Os pilotos da Ferrari seguem na terceira e quarta colocações, respectivamente, com Fernando Alonso e Felipe Massa, que voltou à pista da Hungria na qual, há um ano atrás, sofreu um acidente que o deixou temporariamente fora da Fórmula 1.

Na terceira fila aparecem o atual líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton, da Mclaren, em quinto, e o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, em sexto.

Rubens Barrichello larga na 12ª posição. Com problemas nos pneus, o veterano piloto brasileiro teve problemas com a traseira de sua Williams. “No Q 2 (segunda parte do treino), não consegui colocar o pneu na temperatura certa e aí o carro acabou saindo muito de traseira e não consegui o tempo que eu queria”, declarou Barrichello após sua participação no treino.

Os outros dois brasileiros no circuito mundial, Lucas di Grassi, da Cosworth, e Bruno Senna, da Hispania, não fizeram bons tempos e largam na 22ª e 23ª posições, respectivamente.

Confira os tempos do treino classificatório:

1 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m18s773

2 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m19s184

3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m19s987

4 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m20s331

5 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m20s499

6 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m21s082

7 - Vitaly Petrov (RUS/Renault) - 1m21s229

8 - Robert Kubica (POL/Renault) - 1m21s328

9 - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) - 1m21s411

10 - Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth) - 1m21s710

11 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m21s292

12 - Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) - 1m21s331

13 - Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) - 1m21s517

14 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m21s630

15 - Sebastien Buemi (SUI/STR-Ferrari) - 1m21s897

16 - Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes) - 1m21s927

17 - Jaime Alguersuari (ESP/STR-Ferrari) - 1m21s998

18 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m22s222

19 - Timo Glock (ALE/VRT-Cosworth) - 1m24s050

20 - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) - 1m24s120

21 - Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) - 1m24s199

22 - Lucas di Grassi (BRA/VRT-Cosworth) - 1m25s118

23 - Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) - 1m26s391

24 - Sakon Yamamoto (JAP/Hispania-Cosworth) - 1m26s453

adblock ativo