RBR apresenta novo carro para temporada 2013

A RBR, tricampeã mundial de Construtores e de Pilotos da Fórmula 1, apresentou neste domingo, 3, o novo carro para a temporada 2013. Chamado de RB9, o automóvel traz poucas mudanças no visual , se comparado com a versão 2012. O logotipo do touro foi mantido, mesclando cores azul e roxa . Já o degrau no bico não traz mais a entrada de ar que estava presente no RB8.

O evento de lançamento foi realizado em Milton Keynes, na Inglaterra, onde fica a sede do grupo. O automóvel foi desenhado por Adrian Newey e é o nono carro da equipe desde que a Red Bull estreou na Fórmula 1, em 2005.

O alemão Sebastian Vettel é o responsável pelos últimos três títulos da RBR. Com o RB9, o time chefiado por Christian Horner vai tentar manter a hegemonia recente na F-1.

