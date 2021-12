Raulzinho vai bem em estreia na NBA; Huertas é discreto em derrota do Lakers

Começou na noite de quarta-feira a carreira de dois jogadores brasileiros na NBA: os armadores Raulzinho e Marcelinho Huertas. Ambos entraram em quadra pela primeira em partidas oficiais, pelo segundo dia da temporada 2015-2016. O mais jovem se saiu melhor, com boa atuação e titular na derrota do Utah Jazz para o Detroit Pistons, fora de casa, por 92 a 87. O veterano saiu do banco e foi discreto numa derrota apertada do Los Angeles Lakers para o Minnesota Timberwolves por 112 a 111.

Escalado desde o início no Jazz, Raulzinho ficou em quadra por mais de 26 minutos, período no qual sua equipe liderou o placar com 12 pontos de diferença sobre o Pistons. O armador fez oito pontos, acertando duas bolas de três, e ainda colaborou com três assistências.

O banco da equipe de Salt Lake City, entretanto, acabou sendo decisiva para o revés. Dos cinco jogadores que começaram na reserva, só dois pontuaram. O cestinha do time foi Derrick Favors, com 26 pontos. Pelo Pistons, quatro atletas ficaram entre 14 e 19 pontos, com destaque para o armador Reggie Jackson, que foi quem fez 19.

O outro brasileiro a estrear na noite de quinta-feira na NBA foi Marcelinho Huertas, mas o ex-jogador do Barcelona não repetiu, no Staples Center, o bom desempenho da pré-temporada. O veterano teve 13 minutos em quadra, acertou um de dois arremessos de quadra e fechou a partida com apenas dois pontos, duas assistências e dois rebotes.

A partida marcou o início da 20.ª temporada de Kobe Bryant pelo Los Angeles Lakers, o que faz dele agora o novo recordista de longevidade numa mesma franquia da NBA, superando John Stockton, que atuou por 19 temporadas no Jazz. Com 24 pontos, o ala pode não ser o mesmo de outros tempos, mas segue liderando a equipe.

Mas a temporada não começou nada boa para o Lakers, que chegou a abrir 12 pontos no início do terceiro quarto. A partir daí, o Timberwolves foi tirando a diferença até virar em 99 a 97, a seis minutos do fim. O time da casa reagiu no fim, teve a bola para vencer, mas Louis Williams errou o arremesso. Com 28 pontos, o espanhol Ricky Rubio teve a melhor atuação da carreira na NBA, com 28 pontos e incríveis 14 assistências.

Mais jogos

Anderson Verejão também jogou na rodada de quarta-feira à noite. Voltando de lesão que o tirou de boa parte da temporada e de todo o playoff da temporada passada, o pivô começou como reserva do Cleveland Cavaliers, atuou por 10 minutos, e pegou cinco rebotes na vitória fácil por 106 a 76 sobre o Memphis Grizzlies, na casa do rival.

LeBron James não jogou como de costume, errou nove dos 13 arremessos de quadra e terminou a partida com 12 pontos. Kevin Love, que também não participou das finais da NBA por lesão, foi o cestinha com 17.

Em Orlando, Nenê foi banco do Washington Wizards, atuou por 12 minutos e teve atuação para esquecer. Errou seus seis arremessos de quadra e colheu só dois rebotes. Com ele em quadra, o Magic foi 12 pontos melhor que o Wizards. Mas a equipe da capital ganhou, por 88 a 87. A três segundos do fim, no último ataque do Orlando, a bola rodopiou no aro e praticamente parou em cima do suporte do aro.

Pelo Toronto Raptors, nem Lucas Bebê nem Bruno Caboclo foram relacionados na vitória por 106 a 99 sobre o Indiana Pacers. Kyle Lowry, com 23 pontos, Demar DeRozan, com 25, e Jonas Valanciunas, com 21, comandaram o time canadense. Também Cristiano Felício não teve sequer a chance de ficar no banco do Chicago Bulls, que ganhou do Brooklyn Nets por 115 a 100 na casa do rival.

Agora sem Tiago Splitter, que foi para Atlanta, o San Antonio Spurs viu uma atuação de gala de Russell Westbrook na derrota por 112 a 106 para o Oklahoma City Thunder. O armador fez 33 pontos e pegou 10 rebotes, brilhando num time em que Kevin Durant ainda fez outros 22 pontos. Pelo Spurs, Kawhi Leonard não resolveu, apesar dos 32 pontos.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 87 x 88 Washington Wizards

Boston Celtics 112 x 95 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 100 x 115 Chicago Bulls

Detroit Pistons 92 x 87 Utah Jazz

Miami Heat 104 x 94 Charlotte Bobcats

Toronto Raptors 106 x 99 Indiana Pacers

Houston Rockets 105 x 85 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 76 x 106 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 97 x 122 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 112 x 106 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 95 x 111 Dalas Mavericks

Portland Trail Blazers 112 x 94 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 104 x 111 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 111 x 112 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta quinta-feira na NBA:

Indiana Pacers x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks

