Raúl e Cafu não acreditam em surpresas na Copa do Mundo

Uma Copa do Mundo sem surpresas é o que esperam os ex-jogadores Raúl e Cafu. Destaques por muitos anos nas seleções espanhola e brasileira, respectivamente, os dois acreditam que o Mundial na Rússia terá como campeão alguma seleção tradicional. Ambos são alguns dos embaixadores do prêmio Laureus, que premia os melhores atletas do ano em várias categorias.

"Alemanha, Argentina, Brasil e Espanha têm grandes talentos e vejo como favoritos, mas é claro que minha torcida é para a Espanha, que tem muito bons jogadores e uma oportunidade boa de ficar com o título mais uma vez", disse Raúl, em entrevista coletiva realizada em Mônaco, local onde será realizada a entrega do prêmio, na terça-feira.

Já Cafu afirmou que tem uma segunda opção, caso uma das seleções tradicionais não fique com a taça. "Creio que vá ficar entre as mais poderosas mesmo, tradicionais. Se tivesse que fazer alguma aposta, eu colocaria a Bélgica. Mas acredito que não teremos surpresa", comentou.

O pentacampeão considerou ainda o Brasil com grande chance por causa da maturidade que o time vem demonstrando em campo. "É uma seleção bem treinada, que não teve uma experiência boa em 2014, mas o time é outro e os atletas estão acostumados com grandes competições. Acredito que fará um grande Mundial e há boa chance de título", projetou.

O brasileiro ainda comentou sobre o reencontro Brasil x Alemanha, dia 27 de março, em amistoso que será realizado em Berlim. "Não tem jeito, vão falar do 7 a 1 direto e isso é algo que nunca vai ser esquecido. É como a derrota na Copa de 50. Sempre que tem um Brasil contra o Uruguai, lembram daquele jogo. Mas passou, né? Agora é outra Copa. Se tiver que enfrentar a Alemanha, faz parte. O resultado ficou na história e é vida que segue", minimizou.

adblock ativo