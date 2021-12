Raptors derrubam dinastia dos Warriors e levam titulo inédito da NBA

O Toronto Raptors se sagrou campeão da Liga Nacional de Basquetebol Americana (NBA), na madrugada desta sexta-feira, 14, ao bater o atual bicampeão Golden State Warriors. O time canadense venceu o a equipe norte-americana, em Oakland, por 114 a 110, fechando a série em 4 a 2 e conquistando o título inédito. Esse foi o primeiro troféu de campeão de um time canadense na história da NBA.

Mesmo não sendo o cestinha da última partida, o ala Kawhi Leonard foi eleito o melhor jogador da final da NBA 2018/2019. Outros destaques dos canadenses no duelo foram Kyle Lowry e Pascal Siakam, que fizeram 26 pontos cada.

Pelo lado do Golden State Warriors, Stephen Curry e Klay Thompson até tentaram suprir a ausência de Kevin Durant, que saiu machucado na partida da última segunda, 10, mas não foram suficientes. Os Warriors ainda perderam Thompson que machucou o joelho no fim do terceiro quarto.

Sem Thompson, Golden State não conseguiu responder à altura e acabou perdendo por 114 a 110. No final, festa do Toronto em Oakland, e fim do sonho do tricampeonato do Golden State Warriors.

