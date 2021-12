Rápido e driblador, Bruno Paulo pode dar velocidade ao ataque do Bahia

Jael e Souza podem jogar juntos? As opiniões são diversas e até o concorrente Bruno Paulo já expôs seu ponto de vista. "Pode dar certo, sim. Aliás, vai dar", crava. Como assim? Então, Bruno, autor de dois gols no primeiro jogo-treino do Bahia na temporada, não tem chance?

O treinador Rogério Lourenço dá pistas de que, a princípio, a dupla será mesmo de peso. "Não posso abrir mão da experiência dos dois", justifica. De fato, o atacante de apenas 20 anos ainda tem muito a viver no futebol. Disputou só sete partidas como profissional, seis começando na reserva. E a única como titular foi na despedida do Vasco do Brasileirão 2010, já sem maiores objetivos.

Porém, Lourenço pensa em testar uma formação diferente, mais leve. Para isso, conta com Bruno Pedalada. "Tenho o Robinho como ídolo. Meu negócio é driblar. Caneta, pedalada, deixar o adversário no chão... isso é bom demais", diverte-se o jogador, que não concorda com a máxima do inesquecível Dener. Dar um druble é mais gostoso do que marcar? "Aí não. Prefiro meter gol".

Segundo ele, as poucas partidas como profissional se justifica pela lesão que o atrapalhou no Vasco. Um estiramento na coxa o tirou das atividades por três meses. "Foi horrível. Eu chorava em casa, doidinho para voltar a jogar", lembra.

Antes disso, na época das divisões de base do Flamengo, o sofrimento era ainda maior. O garoto morava em Niterói e nem todo dia arranjava dinheiro para atravessar a ponte e ir treinar na Gávea. "Mas eu nunca precisei fazer bico. Minha mãe trabalhou muito [como funcionária da Apae] e apostou na minha carreira", valoriza.

Casa Nova - Nascido a poucos quilômetros da Cidade Maravilhosa, Bruno sempre teve as paisagens da capital carioca á disposição, mas não despreza o novo lar. "Aqui em Salvador tem muitos lugares lindos. O hotel em que a gente está é sacanagem. Dá pra brigar fácil com o Rio".

Feliz com a grande chance da carreira, o atacante ainda não está satisfeito. Quer mais. Sabe da maior rodagem dos concorrentes Jael e Souza, mas jura ter capacidade de ser titular. "Tá tudo igual. A temporada só está começando e eu tenho tanta chance quanto eles". Vai ter de correr (e pedalar) para provar.

CINCO PERGUNTAS PARA O PEDALADA:

No Bahia, tem Souza e Jael. Você tem chance?

Tá tudo igual. A temporada só ta começando e eu tenho tanta chance quanto eles.

Mas Souza é famoso e Jael, ídolo da torcida...

Não tem nada não. Já joguei com muito cara famoso. Os dois já viraram meus amigos. Não fico acanhado.

Eles são homens essencialmente de área. Você se movimenta mais. Pode fazer as duas coisas?

Ah... ficar na área não é comigo não. Deixa isso pra eles. Meu negócio é driblar. Caneta, pedalada, deixar o adversário no chão... isso é bom demais.

No que ainda precisa melhorar?

Finalização. Estou treinando pra evoluir nesse sentido.

Como você imagina seus próximos anos de carreira?

Quero jogar muito bem no Bahia e conseguir ter tudo o que não tinha. Passei muitas dificuldades na infância.



