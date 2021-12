Raonic elimina Murray e vai às quartas de final nos EUA

O tenista canadense Milos Raonic desbancou o favoritismo do britânico Andy Murray nesta quarta-feira e garantiu vaga nas quartas de final do Masters de Indian Wells, nos Estados Unidos. A vitória foi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2 horas e 9 minutos de partida.

Número 6 do mundo, Murray ainda não conseguiu emplacar uma grande campanha na atual temporada, depois de ter passado por uma cirurgia nas costas em setembro, que o tirou das quadras até janeiro. Nesta quarta-feira, ele acabou sendo eliminado nas oitavas de final de Indian Wells.

Diante de Murray, Raonic confirmou sua vantagem no histórico do confronto, ao somar a sua terceira vitória em quatro jogos entre eles. Assim, o canadense se classificou para enfrentar agora o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que venceu o italiano Fabio Fognini também nesta quarta-feira.

Dolgopolov derrotou Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Agora, o tenista ucraniano, que ocupa a 31ª colocação no ranking, fará o primeiro jogo de sua carreira contra Raonic, atualmente o número 11 do mundo. E quem vencer vai às semifinais do Masters de Indian Wells.

