Raonic bate Wawrinka e faz final de torneio de exibição em Abu Dabi contra Nadal

O canadense Milos Raonic será o adversário do espanhol Rafael Nadal no torneio de exibição de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que antecede o início oficial da temporada de 2016 do tênis. Nesta sexta-feira, 1º, no primeiro dia do ano, o atual número 14 do mundo, derrotou o suíço Stan Wawrinka, quarto colocado do ranking da ATP, por 2 sets a 0 - com um duplo 7/5 em pouco mais de 1 hora e 20 minutos -, pela semifinal.

Esta foi a segunda vitória de Raonic em Abu Dhabi, já que no dia anterior, pelas quartas de final, havia derrotado o sul-africano Kevin Anderson. Neste sábado, a decisão contra Nadal, o número 5 do mundo, será às 13 horas (de Brasília). Antes, às 11 horas, Wawrinka encara o também espanhol David Ferrer, sétimo colocado do ranking, na decisão pelo terceiro lugar.

No confronto direto no circuito profissional, Nadal leva vantagem sobre Raonic com seis vitórias e uma derrota. Já entre Wawrinka e Ferrer, tudo igual com sete triunfos para cada lado. Mas os jogos deste sábado não valerão para esta estatística pois o torneio em Abu Dabi é apenas de exibição.

