Raonic avança com 23 aces e Thiem é eliminado na estreia em Pequim

Apontados como candidatos ao título do Torneio de Pequim, ainda que como coadjuvantes de Andy Murray e Rafael Nadal, Milos Raonic e Dominic Thiem tiveram destinos diferentes nesta terça-feira, 4, nesse ATP 500. O canadense avançou às oitavas de final na sua estreia, enquanto o austríaco foi eliminado precocemente.

Número 6 do mundo, Raonic superou o alemão Florian Mayer, o 60º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1), em 1 hora e 17 minutos. Para isso, disparou 23 aces. Agora ele espera a definição do seu próximo adversário, que sairá do duelo entre o argentino Guido Pella e o tunisiano Malek Jaziri.

Já Thiem, o número 10 do mundo, perdeu para o alemão Alexander Zverev, o 24º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3, em 1 hora e 51 minutos. Agora Zverev terá pela frente o norte-americano Jack Sock (25º), que passou pelo chinês Zhang Ze por 6/3 e 7/5.

O britânico Andy Murray vai enfrentar nas oitavas de final o russo Andrey Kuznetsov, número 45 do mundo, que superou o compatriota Konstantin Kravchuk Por 6/1 e 6/4. Já o italiano Fabio Fognini, número 43 do mundo, bateu, de virada, o sérvio Viktor Trocki (2/6, 6/2 e 7/5) e medirá forças com o espanhol David Ferrer nas oitavas de final do Torneio de Pequim.

