Ranking deixa Brasil fora dos cabeças de chave na Davis

A atualização do ranking da Copa David, nesta segunda-feira, 7, confirmou que o Brasil, mantido na 20.ª colocação, não será cabeça de chave no sorteio da repescagem, que será realizado na terça. Diante dos oito possíveis adversários, em quatro o País seria mandante do confronto. Contra outros três favoritos, a equipe brasileira seria visitante. Um mando teria que ir para sorteio.

Contra Espanha (terceiro lugar no ranking), Estados Unidos (nono), Croácia (15.º) e Bélgica (16.º), o Brasil fez o último confronto fora de casa. Assim, seria a vez de ser mandante. Os adversários ideais por um lugar no Grupo Mundial, assim, são os belgas, que não têm atletas entre os 100 melhores do ranking mundial. Nesta lista são 13 espanhóis, sete norte-americanos e três croatas.

Diante de Argentina (quarta), Canadá (oitavo) e Austrália (14.ª), o confronto seria fora de casa, uma vez que o último duelo aconteceu no Brasil. Já contra a Sérvia o local seria escolhido por sorteio. Os dois países (o rival como Iugoslávia) já se enfrentaram em 1967, antes, portanto, de começar a valer o sistema de rodízio. Um duelo contra o argentinos seria histórico, uma vez que os dois arquirrivais não se enfrentam desde 1980. Em sete confrontos, são cinco vitórias argentinas.

A liderança do ranking da Davis segue com a República Checa, seguida de Sérvia, Espanha, Argentina e França, sem alterações nas cinco primeiras colocações. Itália e Suíça, que avançaram às semifinais, ganharam duas posições e ultrapassaram Canadá e EUA. Ucrânia e Israel passaram o Brasil, que ganhou os lugares de Áustria e Polônia ao vencer o Equador em Guayaquil pela rodada final do Zonal Americano.

A repescagem mundial será entre os dias 12 e 14 de setembro, quando também acontecerão as semifinais do Grupo Mundial: República Checa x França e Itália x Suíça. A decisão do título será entre 21 e 23 de novembro. Os checos são os atuais tricampeões. Roger Federer vai atrás do primeiro título e da primeira final.

Rankinda da ATP

Nesta segunda foi atualizado também o ranking da ATP, sem grandes alterações, uma vez que a semana anterior foi de jogos da Davis. Richard Gasquet (França) subiu uma posição e entrou no top10, tirando Milos Raonic (Canadá). Outro francês a avançar foi Gael Monfins, para o 23.º lugar, ganhando um posto. Já Radek Stepanek (República Checa) subiu sete posições e é o 40.º.

Entre os brasileiros, Thomas Bellucci, que não jogou contra o Equador, perdeu um posto e é o 105.º. Rogerinho, por sua vez, subiu duas posições para agora figurar no 155.º lugar. Em duplas, nenhuma mudança, com Bruno Soares em terceiro e Marcelo Melo em quinto.

