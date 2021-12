Ranking de times da CBF tem cinco baianos entre 100 primeiros

A diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira, 5, o Ranking Nacional de Clubes 2019. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, é o primeiro da lista.

Entre os 100 primeiros colocados, há cinco times baianos: Bahia (15º), Vitória (17º), Juazeirense (67º), Fluminense de Feira (82º) e Vitória da Conquista (100º).

O Bahia é o primeiro colocado do Estado e do Nordeste, com 8,862 pontos. O Vitória vem logo depois com 8,329, 533 pontos de diferença do seu maior rival. O Juazeirense vem em seguida, com 1,176. O Fluminense de Feira tem 828 pontos. E o Vitória da Conquista tem 641 pontos.

Fora dos 100 primeiros clubes brasileiros no ranking, a Jacuipense vem na 132ª colocação, com 422 pontos. Em 178º, o Jacobina está em empatado com mais seis equipes com 204 pontos. Com 153 pontos e na 187ª colocação, tem o Galicia.

Colo Colo e Serrano estão na 194ª com 104 pontos e 196ª com 102 pontos, respectivamente, esse último empatado com o Estrela do Norte (ES). O campeão baiano de 2011, o Bahia de Feira tem 25 pontos na 218ª colocação, mesma pontuação e colocação do Juazeiro.

