Ranking da Fifa mantém Argentina e Bélgica na ponta; Brasil segue em 7º

Pelo menos a partir do ranking mundial, a Argentina é a favorita ao título da Copa América, da mesma que forma que a Bélgica, em segundo na lista, é a melhor equipe do Velho Continente às vésperas da Eurocopa. É isso que o mostra a nova atualização do ranking da Fifa, publicada nesta quinta-feira, 2, pela entidade máxima do futebol. O Brasil continua em sétimo.

Sem partidas oficiais para influir no ranking, as mudanças são poucas na comparação com o mês passado. No grupo dos 10 primeiros, destaque para as subidas de Colômbia (em terceiro, igualando sua melhor posição) e Alemanha (quarto), que passaram o Chile. O atual campeão da Copa América caiu duas posições e está em quinto.

A Áustria voltou Top 10, no décimo lugar, ultrapassando a Inglaterra. A equipe austríaca também fica à frente da Itália (12.ª colocada) e da Holanda (14.ª). A França, que vai receber a Eurocopa e, por isso, não fez jogos oficiais pelas Eliminatórias, está em 17.º lugar, após subir quatro postos.

A seleção brasileira aparece em sétimo lugar, mantendo-se na média das posições dos últimos meses. Desde o fim de 2014, o Brasil sempre oscilou apenas entre o quinto e o oitavo lugares. Nesse ano, foi sexta colocado nos três primeiros meses, subindo para sétimo em seguida.

CONFIRA OS 20 PRIMEIROS DO RANKING:

1º - Argentina, 1.503 pontos

2º - Bélgica, 1.384

3º - Colômbia, 1.328

4º - Alemanha, 1.310

5º - Chile, 1.293

6º - Espanha, 1.267

7º - Brasil, 1.257

8º - Portugal, 1.181

9º - Uruguai, 1.150

10º - Áustria, 1.077

11º - Inglaterra, 1.069

12º - Itália, 982

13º - Equador, 978

14º - Holanda, 959

15º - Suíça, 948

16º - México, 942

17º - França, 925

18º - Turquia, 919

19º - Ucrânia, 894

20º - Hungria, 886

