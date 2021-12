Ramon Menezes está perto de acertar com o Botafogo/BA

Primeiro, o retorno ao futebol em grande estilo, se sagrando campeão baiano da Segunda Divisão. Agora, o Botafogo-BA parte para fazer a maior contratação deste certame estadual. Ainda que não venha a dar resultado em campo, certamente é a mais impactante. Trata-se do meia Ramon Menezes, 40 anos, que jogou no Bahia em 1992 e 1993 e se tornou ídolo do Vitória após duas grandes passagens pelo clube, em 1994-95 e em 2008-10.

E o projeto de Ramon é grandioso. Seu interesse não é somente voltar aos gramados baianos. O ainda atleta profissional, cujo último time foi o Caxias-RS, em 2012, quer se manter no futebol, fora das quatro linhas. "Salvador é cidade preferida de Ramon. É aqui que ele pretende viver. Por isso, fizemos a proposta de contratá-lo. Financeiramente, está tudo certo. Não é esse o problema. A questão que está faltando é definirmos o futuro de Ramon após o Campeonato Baiano. Que tipo de cargo ou projeto ele assumiria no Botafogo. Queremos ele a longo prazo conosco", informou Adalberto Lopes, presidente do alvirrubro baiano.

A ideia praticamente definida é que Ramon Menezes jogue somente o Baianão, que termina em maio, antes de pendurar as chuteiras. A partir daí, ele tem três propostas concretas do Botafogo: ser treinador, diretor de futebol ou ainda investidor. Segundo Adalberto, o otimismo alvirrubro é que ele dê uma resposta positiva ainda nesta semana. "Acho que até sábado nós anunciaremos a contratação. Ramon já me disse que gosta muito da Bahia e é interesse dele voltar para Salvador", disse o dirigente.

No Botafogo, Ramon será treinado novamente por um velho amigo. Ricardo Silva foi o técnico do Vitória em 2010, ano do tetracampeonato baiano do rubro-negro e da campanha bem sucedida que levou o clube à final da Copa do Brasil. Juntando o tempo em que foi auxiliar do clube, foram três anos de uma convivência próxima com o provável maestro botafoguense no Baianão 2013.

"Ramon não só é muito bom tecnicamente como é muito bom de grupo. Com sua experiência, vai chegar para ajudar os nosso meninos aqui. E fisicamente, ele sempre se cuidou. Treina no limite. Como só jogamos aos domingos, ele terá tempo para se recuperar antes de cada partida", garantiu Ricardo.

Trajetória de Ramon no futebol baiano:

1992 É emprestado ao Bahia pelo Cruzeiro. Se sai bem, mas perde o título baiano

1993 Emprestado outra vez, joga o Brasileiro pelo Bahia

1994-95 Chega ao Vitória como parte do pagamento do Cruzeiro pelo goleiro Dida. É campeão e o melhor jogador do Baiano de 1995

2008-10 Volta para se consagrar pelo Vitória. Ganha três Baianos e é finalista da Copa do Brasil

