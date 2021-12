Ramires não treina e vira dúvida para jogo da Seleção

O técnico Mano Menezes ganhou mais um problema para o amistoso da Seleção Brasileira com o Japão, que será disputado nesta terça-feira, 15, às 9h10 (horário de Brasília). O volante Ramires, com uma indisposição, de acordo com a CBF, não participou da última atividade da equipe antes do duelo no Estádio Miejski, em Wroclaw, na Polônia, e se tornou dúvida para o duelo.

Ramires ficou no hotel nesta segunda-feira, enquanto o restante do grupo treinou no local da partida, e poderá ser substituído por Sandro, que formaria a dupla de volantes da Seleção Brasileira com Paulinho diante do Japão. Mano já não poderia contar com o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, que sofreu uma fratura no pé direito durante o treinamento de domingo e foi cortado pela comissão técnica.

Além de Ramires e Marcelo, o treinador já não podia contar com os laterais Daniel Alves e Alex Sandro, que foram cortados antes mesmo do amistoso contra o Iraque, vencido por 6 a 0, na última quinta-feira. Apesar disso, Mano não convocou outro jogador para as vagas de ambos. Assim, com o problema de Marcelo, ele deverá ser forçado a improvisar o zagueiro Leandro Castán na lateral esquerda da seleção brasileira, como já aconteceu durante a passagem do jogador da Roma pelo Corinthians.

