Ramires é suspenso e desfalca Chelsea até fim do Inglês

O volante Ramires não defenderá mais o Chelsea na atual edição do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, 24, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou a suspensão do jogador brasileiro por quatro partidas em razão de "conduta violenta".

Durante a partida do último sábado contra o Sunderland, em que o Chelsea foi batido por 2 a 1, Ramires deu uma cotovelada no sueco Sebastian Larsson, mas a agressão não foi percebida pela arbitragem. Assim, o volante não foi punido em campo. No entanto, após a análise do vídeo, a FA entendeu que o brasileiro apresentou conduta violenta e optou por suspendê-lo.

A associação explicou nesta quinta-feira que Ramires aceitou a punição de quatro jogos. Assim, como o Chelsea tem apenas mais três partidas para disputar nesta edição do Campeonato Inglês, o volante brasileiro terá que cumprir o último jogo do gancho na próxima temporada.

Com a definição, Ramires também só entrará em campo pela Liga dos Campeões no restante desta temporada. Na próxima quarta-feira, o time londrino receberá o Atlético de Madrid no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa após empate por 0 a 0 na Espanha.

Também por incidentes ocorridos no duelo com o Sunderland, o técnico do Chelsea, José Mourinho, e o seu auxiliar, Rui Faria, foram acusados de conduta imprópria por questionarem a integridade do árbitro. Mourinho e Faria tem até segunda-feira para responder às suas acusações.

Com 75 pontos, o Chelsea ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês a cinco do primeiro colocado Liverpool, exatamente o próximo adversário do time londrino, em compromisso marcado para domingo.

