Ramires é cortado e Dunga chama Souza, do São Paulo

Sem jogar pelo Chelsea há 10 dias por conta de uma lesão muscular, o volante Ramires teve seu corte confirmado nesta quinta-feira, 2, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), fazendo com que ele vire desfalque para os amistosos que o Brasil fará contra Argentina e Japão, na Ásia. Para o lugar dele foi convocado Souza, do São Paulo.

Ramires sentiu a lesão diante do Manchester City, no dia 21 de setembro, e precisou deixar a partida mais cedo. Dias depois, o Chelsea anunciou que o brasileiro precisaria ficar três semanas afastado, impedindo, assim, que ele participe dos amistosos da Seleção. Só nesta quinta, porém, é que o corte foi anunciado.

Pelas regras da Fifa, o técnico Dunga não poderia convocar atletas de clubes europeus neste momento, a não ser com a permissão das equipes. Assim, ele optou por dar uma chance ao volante Souza, que faz bom Brasileirão pelo São Paulo. Aos 25 anos, o jogador terá sua primeira oportunidade na Seleção adulta.

Souza chegou a disputar o Mundial Sub-20 de 2009, sendo titular de um time que tinha seus colegas de São Paulo Rafael Toloi, Ganso e Alan Kardec. Revelado pelo Vasco, passou pelo Porto e voltou em 2012, ao Grêmio. Emprestado ao São Paulo no início do ano, deve em breve ser anunciado em definitivo pelo time paulista, que vendeu Rhodolfo aos gaúchos e reutilizará o dinheiro.

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina no dia 11 de outubro, em Pequim, no primeiro Superclássico das Américas em data Fifa - por isso, com a presença de força máxima pelos dois lados. Três dias depois, enfrenta o Japão em Cingapura.

Servindo à Seleção, Souza vai desfalcar o São Paulo em três partidas. Pelo Brasileirão, não pega o Atlético-PR, dia 8, no Morumbi, nem o Atlético-MG, quatro dias depois, em jogo inicialmente marcado para o Independência. Depois, será problema para Muricy Ramalho contra o Huachipato, no Chile, dia 15, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

