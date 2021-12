Rallye do Batom reúne 450 aventureiros na 23ª edição

Com 450 participantes distribuídos por sete categorias e cerca de 4h30 de duração, o Rallye do Batom completou a sua 23ª edição, no sábado, com uma trilha que passou por Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari.

A prova é disputada no sistema de regularidade, em que a prioridade não é a velocidade na trilha. Conta mesmo a qualidade do piloto em conseguir chegar aos postos de cronometragem o mais próximo possível do tempo estabelecido na planilha.

Após a largada do Jardim de Alah e chegada no Catussaba Resort Hotel, a dupla Danilo Rêgo e Solange Rêgo venceu na categoria Graduado 4x4. Na Expedition 4x4, os mais regulares foram Humberto Cajaíba e Eliana Cajaíba, enquanto Alex Salles e Nanete Salles venceram na Expedition 4x4.

Categoria batom

Na Batom 4x4, venceu a dupla Carolina Reis e Caroline Santos. Já na Batom 4x2, o triunfo ficou com Raíssa Souza Lima e Adriana Silva. Fechando a competição, Ângelo e Luciana Leite foram os primeiros na Turismo ligth 4x2. Na Convidados 4x2, Thiago Andrade e Rafael Rego também subiram ao pódio em primeiro lugar.

Inscritos pela terceira vez na prova de regularidade, na qual levaram os dois filhos a bordo, os 'raliseiros' Humberto Cajaíba e Eliana Cajaíba, campeões na turismo, deixaram sua impressão do rali.

"A prova estava muito bem sinalizada e precisa, não encontramos nenhum tipo dificuldade, mostrando que o seu grande objetivo é a diversão", disse Humberto, falando pela equipe.

Enquanto os competidores aguardavam a confirmação de seus resultados no rali, acompanharam atrações como a eleição do Garoto e Garota Batom, além de o carro mais bem decorado do evento.

adblock ativo