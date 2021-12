Rallye do Batom: Maga troca os palcos pelas trilhas

A cantora Margareth Menezes é presença confirmada na 22º edição do Rallye do Batom 2014, tradicional prova do off-road da Bahia. Essa é a terceira vez que a artista troca os palcos pelas trilhas.

A próxima edição será realizada neste sábado, 18, com saída, às 9h, do Jardim dos Namorados, em Jardim de Alah, e chegada, por volta das 14h, no Catussaba Resort Hotel, em Stella Maris.

A participação de Maga no evento já é tradição. Sempre envolvida em atividades culturais e esportivas, a prova fora de estrada tem um tom diferente para a cantora.

"Além de ser uma atividade lúdica, ligada a um esporte que todo brasileiro adora, é uma oportunidade de diversão e aventura com os amigos e familiares", destaca a artista do afro pop.

A história entre Margareth e o Rallye do Batom começou em 2009, após um convite para entoar o hino nacional. Como se não bastasse, a cantora estreou subindo ao pódio. Ao lado de seu marido, o artista plástico Robson Costa, ela conquistou o terceiro lugar na categoria Turismo 4x2.

Enquanto ele pilota, a cantora faz o papel de navegadora. Durante todo trajeto ela é a responsável por conduzir o percurso que deve ser feito.

Solidariedade

Realizado há 21 anos em Salvador, o evento é promovido pela Federação de Automobilismo da Bahia (FAB) com o objetivo de fortalecer uma categoria de rali específica para mulheres. Além de ser uma atividade esportiva, o evento possui um viés social e a participação é condicionada à doação de 40 kg de alimentos.

Ao total, serão arrecadados cerca de oito toneladas de alimentos que serão doadas para quatro instituições filantrópicas. Para Margareth, o cunho social do Rallye do Batom torna o evento ainda mais especial.

"Mesmo antes de estar no meio artístico eu sempre gostei desse tipo de projeto, e poder apoiar e participar é uma grande satisfação", disse a cantora.

Regularidade

Segundo a organizadora do evento e presidente da FAB, Selma Morais, a competição exige habilidades específicas como atenção e disciplina.

"O Rally do Batom não é uma prova de velocidade, mas de regularidade. O participante é desafiado a trilhar por percursos com muita atenção", pontua a presidente.

O percurso da prova tem cerca de 120 km de trilhas que passam pelos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Mata de São João. Ainda de acordo com Selma Morais, a prova tem duração de aproximadamente 5 horas.

As cerca de 200 duplas participantes serão divididas em 7 categorias [confira abaixo], e qualquer pessoa, com experiência ou não, pode participar. Além de veículos de grande porte, carros comuns utilizados no dia a dia também podem concorrer.

Ao final da competição, serão eleitos e premiados a Garota e Garoto do Batom, e o carro mais enfeitado. Serão entregues também 80 troféus aos participantes.

