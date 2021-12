Rallye do Batom chega a sua 24ª edição neste sábado

Há dois meses, as primas Taísa Araújo, de 32 anos, e Flávia Cardoso, 35, compram acessórios para decoração do carro no qual estarão a bordo no 24º Rallye do Batom. Tudo será rosa nos 50 desenhos de bocas, 50 de batom, 50 metros de fita, 30 botões de rosa artificial e novelos de lã para os cílios dos faróis do carro. Elas e a ‘zequinha’ Meliza Freitas, 32, pretendem impressionar o júri desde a largada, no sábado, 29, às 9h, no Jardim dos Namorados, na Pituba, em Salvador.

Após 150 km de trilhas na região metropolitana de Salvador, a chegada será no Catussaba Resort Hotel, em Stella Maris. “Nós damos escova no cabelo, colocamos batom, maquiagem. Só não salto alto, porque não pode dirigir”, contou Taísa, piloto da classe 4x4.

“A gente enfeita mesmo, porque tenta concorrer ao carro mais bonito e à Garota Batom”, completou Taísa, empresária que vai para segundo ano na competição. Ela terá a prima administradora de empresa, Flávia como navegadora e a também administradora Meliza na prova de regularidade, que estabelece previamente tempo de chegada aos pontos de cronometragem.

As 5h de trilha enfrentadas no ano passado, esperadas para 2016, não serão problema para o ‘embelezamento’ antes de sair. “É alto nível até o fim, ar condicionado no carro e maquiagem à prova d’água. Do jeito que a gente sai termina, porque depois do rali tem o Garota Batom”, disse Taísa.

Dada como maior responsável pelo sucesso da parceria, Flávia aprendeu a navegar no treinamento rápido de 2015, oferecido pela direção do rali. Foi 3º lugar na categoria 4x2, ao lado de outras amigas.

Este ano, formará dupla com a prima, que credita 80% de sucesso no evento ao trabalho da navegadora. “Acelero, se ela manda e dobro à direita ou esquerda. Só sigo as ordens dela”, disse Taísa.

Para Flávia, o sucesso deve-se ainda à Zequinha, que além de passar sanduíche e água para as duas amigas na frente, dá ‘pitacos’ inteligentes. Meliza usa aplicativo no celular com a planilha e dá ajuda importante no percurso.

“O que acho legal também é a parte beneficiente, a gente doa alimentos, ajuda quatro instituições filantrópicas”, destacou Flávia, lembrando que a inscrição de cada carro corresponde à doação de 40 kg de alimentos não-perecíveis.

“Também é uma prova de mútuo companheirismo. A gente vê competidores voltando para ajudar, dizendo: ‘você está no caminho certo, vamos lá...’ ”, relatou Flávia.

Outubro Rosa

Como explica a direção da prova, mulheres e acompanhantes podem competir nas categorias: graduado 4x4; turismo 4x4 e turismo light 4x2. Além dessas, tem a expedition 4x4; convidados; batom 4x4 e batom 4x2. Estas últimas, unicamente femininas.

O rali serve também de plataforma da campanha do Outubro Rosa, que visa conscientizar a mulher sobre o risco do câncer de mama. Nos kits entregues aos participantes vai junto material da campanha.

