Rally Transbahia: troca de casais tempera competição

Mais prestigiada prova de Off Road em território baiano, o Rally Transbahia chega a sua 5ª edição, nesta sexta-feira, 24, cercado de expectativa. E no meio dos mais de 200 participantes que desafiarão os 618 km de percurso para veículos de quatro rodas e 598 km para motocicletas, uma rivalidade em particular rouba a cena do evento.

Em roteiro digno de cinema, como no premiado filme brasileiro 'O Quatrilho' (leia mais ao lado), os casais cariocas Flávio/Paula e Camilo/Loraine invertem suas parcerias de vida para um embate de três dias a bordo de um 4x4.

Devido às 'brigas' ocorridas em outros ralis, o empresário Flávio Boghossian, 50, e a veterinária Paula Brteves, 47, acabaram optando por competir em separado, e acabaram se transformando em rivais nas trilhas há oito anos. Única piloto no Transbahia, Paula já entrou no clima de rivalidade. "O casamento acaba nesta sexta-feira (hoje) e só volta no domingo, quando terminar a prova. Até lá, ele é inimigo", sentenciou.

Pilotando ou trabalhando, Paula está sempre no meio do mato, seja pelo rali e pelo empenho em salvar o macaco da espécie Muriqui (ameaçado de extinção). "Onde tem adrenalina estou lá", brinca a veterinária, integrante de uma instituição voltada para a proteção e preservação de animais selvagens.

Paula relata que costuma carregar 30 kg de equipamentos em suas incursões pelas florestas do Rio de Janeiro. Habituada às trilhas no dia a dia, ela não perde a chance de provocar o marido. "Ninguém dá mole. Se ele estiver na frente, eu passo por cima e ainda dou tchau", avisou.

Para temperar ainda mais a rivalidade, Paula terá como navegador o amigo Camilo, marido da navegadora Loraine, que por sua vez vai auxiliar na prova o piloto Flávio, marido de Paula.

"É uma guerra. Paulinha e Camilo ainda torcem para o Flamengo, e eu e Loraine somos Fluminense. Vai ser um Fla-Flu", comparou o piloto e empresário Flávio, que justifica a derrota para a mulher em outras competições como o Rali Mitshubishi e o Campeonato Carioca de Rali. "Ela navega há muito tempo com uma mesma navegadora, que não pôde vir. Já eu procuro um navegador há oito anos e não tem dado certo", disse o piloto, esperando que a nova parceira dê conta do recado.

Baiano defende o bi

Atual bicampeão dos quadriciclos, o piloto Pedro Henrique Costa, de 19 anos, vai brigar pelo terceiro titulo seguido. Em 2013 ele venceu na classe novatos e, em 2014, na graduados.

Natural de Barreiras, Pedro, que é estudante de engenharia mecânica, já estreou na categoria sendo campeão. Seu maior rival é o piloto Artur Carvalho, 23 anos, do Tocantins.

