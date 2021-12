Rally Transbahia: primeira etapa começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, 18, a quarta edição do Rally Transbahia para motos, carros, quadriciclos e UTVs. Os primeiros 240 km de percurso terão largada às 7 horas, entre os municípios de Juazeiro e Senhor do Bonfim.

No sábado, 19, a competição prossegue em direção a Serrinha e de lá finaliza com a última perna até Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Este ano são 88 competidores representando a Bahia, que terá como principal concorrente, em número de participantes, o Espírito Santo, com 23 pilotos. Minas Gerais e Tocantins empatam com 16 inscritos.

Até esta quinta, 17, último dia de inscrições, o rali confirmou pilotos do Rio de Janeiro, Pará, Ceará, São Paulo, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Santa Catarina, Goiânia, Paraná e Brasília.

Responsável por escolher, mapear e organizar o roteiro da competição, José Carlos Conceição, o Zé do Rádio, antecipa detalhes sobre a prova. Segundo ele, a edição de 2014 trará muitos desafios. "Podem esperar lama e muito barro, porque também pode ser que chova durante as trilhas", previu.

O principal desafio é manter a regularidade na competição, em que o critério da soma de pontos contempla o piloto que chegar mais próximo do horário previamente estabelecido na planilha entregue nesta sexta.

Perdido na mata

Competindo na categoria motos desde o ano passado, o dentista Higor Magalhães, de 25 anos, viajou prevenido para não se perder na mata, como ocorreu com ele em 2013.

"Me perdi por ser novato e sem experiência com a planilha de navegação", explicou Magalhães. O piloto relembra ter ficado 30 minutos sem achar a trilha, o que o fez perder pontos por cada segundo atrasado.

"Meia hora depois fui encontrar um carioca com a moto quebrada há duas horas. Ele me ajudou a ajustar o equipamento", contou o piloto baiano, que foi resenhado pelos colegas ao relatar o erro de percurso.

Para evitar as falhas de 2013, Magalhães se cercou de precauções. "Este ano me preparei melhor fisicamente e vou com uma moto de ponta. Também estou mais familiarizado com os equipamentos e a navegação, para não me perder", contou.

O dentista, que atende 14 pacientes por dia, remanejou boa parte deles para mais adiante e também tomou medidas para manter os custos com o rali no patamar mínimo de R$ 3.500.

"Geralmente, nos juntamos para dividir transportes dos equipamentos e o nosso, mais o pagamento dos mecânicos", explicou Higor Magalhães.

O Transbahia 2014 é válido como etapa do Brasileiro de Enduro de Regularidade para motos e quadriciclos. Também decidirá o Brasileiro de Rali de Regularidade 4x4 Região Nordeste para carros.

