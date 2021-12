Rally náutico vai passar por ilha paradisíaca

O Rally Náutico da Bahia encerra inscrições nesta sexta-feira, 1º, na administração da Bahia Marina ou secretaria do Yacht Clube da Bahia.

Em sua nona edição, o evento vai contar com pilotos de lanchas e motos aquáticas competindo neste sábado, 2. A largada ser a partir das 9h, com os participantes passandopelo píer da Bahia Marina e do Yacht Clube da Bahia.

Pela primeira vez em nove anos o roteiro vai incluir no percurso a Ilha Bimbarras, segundo os organizadores, para dar um perfil turístico ao evento.

Durante o percurso, que começará a partir da Bahia Marina, haverá uma parada do ponto neutralizado, na paradisíaca Ilha Bimbarras e retorno com festa de premiação no Yacht Clube.

O novo roteiro desenhado pelo técnico David Perrone será concluído em aproximadamente quatro horas de prova.

Serão vencedores da prova os participantes que obtiverem o menor número de pontos perdidos.

Regularidade

Caracterizado como uma atividade de lazer e esporte, o Rally Náutico não é uma corrida de velocidade e sim de regularidade náutica.

O sistema de competição alia tempo e localização de forma exata: em todas as lanchas e jets, serão instalados aparelhos de GPS, chamado data logger, que monitora os dados dos participantes.

A modalidade é dividida em quatro categorias: Geral, Bahia, Aventura e Jet Ski.

