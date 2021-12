Rally Náutico da Bahia terá participação de 40 competidores

Uma coletiva realizada nesta sexta-feira, 25, no Yacht Clube da Bahia, na Barra, tratou dos últimos detalhes para a realização da 8ª edição do Rally Náutico da Bahia. Cerca de 40 competidores são esperados no evento náutico neste sábado, 26, às 11h, quando será dada largada para no Porto da Barra.

O grupo competirá por 19 milhas náuticas (34,2 km) nas categorias Geral, Bahia e Aventura. Como nas outras edições, a prova obedece o critério da regularidade. Segundo explicou o diretor técnico do evento, Glênio Cogo, serão cobradas exatidão de tempo, velocidade e localização.

A iniciativa do Rally é do Yacht Clube da Bahia e Bahia Marina. Desde o ano passado, o evento, antes restrito às lanchas, conta também com a participação da modalidade jet ski. A expectativa é que todos as embarcações completem o percurso por volta das 16h e a premiação seja feita às 17h30, no Yacht.

