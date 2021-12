Rally Náutico chega à sua oitava edição

O 8º Rally Náutico da Bahia será realizado neste sábado, 26, às 11h (horário da Bahia), no Porto da Barra, em Salvador. Como no ano passado, a competição também terá a categoria jet, além das lanchas.

A expectativa é de que mais de 40 competidores participem, nas categorias geral, bahia e aventura. Os interessados podem se inscrever até quinta-feira, 24, na secretaria do Yacht Clube ou da Bahia Marina. Para quem é sócio do clube e clientes da Marina, o valor é de R$ 400. Para os demais, o custo é de R$ 500.

Os participantes ganham kit com camisas para até seis pessoas no mesmo barco, que deve ser obrigatoriamente a motor, de, no mínimo, 18 pés e regularizado na Capitania dos Portos.

As camisas garantem aos inscritos a participação na festa de premiação, que terá a banda Batifun como atração principal, que será a partir das 17h30, no Yacht Clube.

Programação

24 de novembro (quinta-feira) - Encerramento das inscrições

Briefing com entrega de materiais e sorteio da ordem da largada: 25 de novembro, às 19h no Yacht

26 de novembro (sábado) - Prova

Entrega dos data loggers: 9h

Largada: 11h no Porto da Barra

Ponto Neutralizado: Bahia Marina 12h30 - na pracinha em frente aos restaurantes, com carrinhos de quitutes ecom o som da DJ Barbie

Chegada no Yacht Clube: 16h

Apuração: 17h

Premiação e coquetel de encerramento com show de Batifun, no Yacht Clube: 17h30

