Rally do Batom: edição bate recorde de estreantes

Esse edição do Rally do Batom será marcada pela renovação. A prova, que terá largada sábado, 28, a partir das 9 horas, do Jardim de Alah, com chegada no Hotel Catussaba, terá 80% de novatos entre os inscritos.

Uma parcial de inscritos divulgada pela Federação de Automobilismo da Bahia (FAB), listou 120 duplas novatas entre as 150 que já tinham sido confirmadas na quinta-feira, 26.

"Posso dizer que é um recorde. Vamos ter sangue novo no rali", afirmou, empolgadíssima, a jornalista Selma Morais, presidente da FAB.

No ano passado, foram 50 duplas de graduados (categoria dos experientes). Este ano, porém, o número beira 30 duplas, enquanto que a lista de novatos saltou para 120 duplas.

Para atender a demanda, os estreantes no 21ª edição terão um curso específico, nesta sexta, 27, à noite, no Shopping Bela Vista. O diretor de prova José Maria e o diretor de cronometragem, Carlos Boccardi, vão ensinar aos novatos como ler uma planilha de navegação em trilha, além de explicar a melhor maneira de observar o tempo de prova, quilometragem e fazer ajustes no hodômetro.

Sem pressa

Os mais apressadinhos não aguentaram esperar mais um dia para conseguir algumas dicas de como fazer uma boa trilha. Vinda de Feira de Santana e prestes a estrear no primeiro rali, a piloto Joselita Oliveira tratou de sinalizar sua situação para a experiente Ivoneide Rosário, que correrá pela sexta vez.

"E como é que uma pessoa sem experiência na trilha deve conduzir o carro?", indagou Joselita, ainda sem ter certeza de que estará no curso de hoje (sexta) por residir em outra cidade.

"Sem pressa. A tranquilidade e atenção são importantes. Mantenha o "pé alto", porque não é a velocidade, mas o chegar na hora certa aos postos de cronometragem", explicou Ivoneide, atual campeã da categoria Batom 4x2 e que vai para a sua sexta prova em 2013.

Para ela não adianta seguir o carro da frente, mesmo com algum veterano a bordo. "O da frente pode estar atrasado ou adiantado. Além disso, a largada é a cada 30 segundos, por carro. No ano retrasado, dez carros seguiram outros e todos erraram", avisou ela.

Também estreante, a médica Silien Coelho foi convencida a não confiar nela mesma, ao volante, na hora da competição. "Você tem de confiar é no navegador, porque ele é que tem as coordenadas na planilha", orientou a navegadora Katherine Alves, filha de Ivoneide, que vai para sua quinta disputa. Este ano, na turismo 4x2.

A inscrição da prova é especial: são 40 kg de alimentos não perecíveis por carro. A expectativa dos organizadores é arrecadar cerca de oito toneladas de mantimentos, a serem doados a quatro instituições filantrópicas.

