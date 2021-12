Rally Dakar: brasileiros são mais rápidos na 2ª etapa e assumem vice-liderança

A dupla brasileira formada pelo piloto Reinaldo Varela e o navegador Gustavo Gugelmin ditou ritmo nas dunas peruanas a bordo do UTV Can-Am Maverick X3, neste domingo, 7, na segunda etapa do Rally Dakar. Eles foram os mais rápidos no percurso de 278 km disputados na região de Pisco, no Peru.

Com o resultado, assumiram a vice-liderança da categoria para UTVs. A prova foi marcada por muitos veículos atolados. "Largamos atrás e passamos por diversos carros e UTVs atolados, com dificuldades nas dunas. Um deles, inclusive, pegou fogo. Mostramos que estamos na briga pelo título dos UTVs e cumprimos a segunda etapa da melhor forma e sem levar nenhuma penalização", disse o navegador catarinense Gugelmin.

O piloto Varela contou ter encarado o desafio com tranquilidade. "Foi uma etapa perfeita, uma delícia estar nas dunas com o Can-Am Maverick X3. Acelerei dando risada e brincando nas dunas prazeroso", contou ele, que disputa o Dakar pela 7ª vez e possui larga experiência na areia.

Já na disputa dos carros, o francês Cyril Despres venceu a segunda etapa e assumiu a liderança. O piloto da equipe Peugeot, com o navegador compatriota David Castera, foi o primeiro colocado na etapa totalmente disputada dentro da cidade de Pisco, no Peru.

O Rally segue hoje no Peru com percurso de 502 km.

