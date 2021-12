Rakitic sofre fratura na mão esquerda e desfalcará o Barcelona

O jogo em que foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa também rendeu uma baixa ao Barcelona. Nesta quarta-feira, 11, o clube catalão comunicou que o meio-campista croata Ivan Rakitic sofreu fratura no primeiro dedo da mão esquerda durante a derrota por 3 a 0 para a Roma no Estádio Olímpico, na terça, resultado que culminou na queda do time, que havia vencido o duelo de ida por 4 a 1.

O Barcelona explicou que a lesão no dedo mínimo esquerdo de Rakitic ocorreu durante o duelo, ainda que o meio-campista tenha permanecido durante os 90 minutos do confronto. Nesta quarta-feira, então, o croata foi submetido a exames que detectaram a fratura, o que o fará ser operado.

Além disso, o Barcelona apontou que a cirurgia em Rakitic será realizada ainda nesta quarta-feira. Apenas após a operação, então, o clube vai se pronunciar sobre o período que o jogador croata deverá ficar afastado dos gramados.

A tendência, porém, é que Rakitic não tenha condições de entrar em campo nos dois próximos compromissos do Barcelona no Campeonato Espanhol. O time vai encarar o Valencia, no sábado, em casa, e depois terá pela frente o Celta, como visitante, na terça-feira.

O Barcelona tem esperanças de promover o retorno do meio-campista croata em 21 de abril, quando o time vai duelar com o Sevilla, em Madri, na decisão da Copa do Rei. Além de ser titular da equipe catalã, Rakitic também é peça fundamental da seleção da Croácia e vai disputar a Copa do Mundo no Grupo D, que também contará com Argentina, Islândia e Nigéria.

