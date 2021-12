Raio X: Os camisas 10 da dupla Ba-Vi

Em clássico, tudo pode ajudar, seja o mandante do jogo, a torcida, o campo, o favoritismo ou o momento de cada time. Mas todos sabem, que dentro das quatro linhas, o que resolve é bola na rede. Para isso, os dois maiores clubes da Bahia contam com o apoio dos seus maestros camisas 10 para brilharem como atacantes no jogo deste domingo, 11, às 17h (horário de Brasilia), no Barradão.

Apesar de não estarem em um bom momento, é preciso não subestimar Neilton (Vitória) e Zé Rafael (Bahia). Os dois são artilheiros dos seus times, mas acabaram caindo de produção ao longo da temporada, e acumulam um bom tempo sem marcar.

Neilton

Neilton atuou em 82 jogos e 27 gols marcados

O camisa 10 do rubro-negro baiano chegou ao Vitória no meio de 2017, após uma passagem apagada pelo São Paulo. São 82 jogos e 27 gols marcados – 20 deles apenas nesse ano. O jogador de apenas 24 anos, passou a ser a principal peça e artilheiro do Leão da Barra na temporada e no Brasileirão, com 6 tentos.

Juntamente com o time, que hoje é 17º no Brasileirão, Neilton deixou de ser tão produtivo. O jogador era titular absoluto, mas após uma sequência de quatro derrotas seguidas, acabou indo para o banco de reservas e entrando no decorrer da partida nos jogos seguintes. O último gol marcado pelo atacante, foi no dia 21 de outubro, no empate com o Corinthians por 2 a 2, no Barradão.

Muitos indicam que com a chegada de Paulo Cezar Carpegiani, o atleta caiu ainda mais de rendimento devido a falta de sintonia com o treinador. Agora que Carpe foi demitido, nas vésperas do clássico, será que o 10 rubro-negro vai voltar aos eixos e ajudar a equipe a manter-se na Série A?

Zé Rafael

Zé já fez 123 jogos nessas duas temporadas, marcando 16 gols

Assim como o atacante rubro-negro, o meia Zé Rafael se instalou em Salvador em 2017, após uma boa passagem pelo Londrina. Zé já fez 123 jogos nessas duas temporadas, marcando 16 gols. O meia balançou a rede 11 vezes em 2018, tornando-se o vice artilheiro do Bahia e um dos maestros do time com seis assistências.

O Bahia hoje é o 11º colocado no Brasileirão, com 40 pontos, a seis da zona de classificação para a pré-Libertadores e a seis do primeiro time no Z-4, coincidentemente, o Vitória. Dos 69 jogos do Esquadrão na temporada, o meia de 25 anos foi titular em 61 das 63 partidas que jogou, sendo assim, o atleta mais regular do time.

Alguns torcedores afirmam que após a confirmação do interesse do Palmeiras para a temporada 2019, o meia caiu de produção e está a 18 jogos sem marcar. A última vez que Zé balançou as redes foi em 8 de agosto, no empate do Bahia com o Cerro (URU) por 1 a 1, em partida válida pela Copa Sul-Americana. Será que o 10 do Esquadrão vai desencantar em cima do rival?

Ba-Vi

No primeiro clássico do Campeonato Brasileiro deste ano, na 14ª rodada, o tricolor ganhou do Vitória de goleada por 4 a 1. Zé foi autor do primeiro gol do Esquadrão. Neilton foi titular, mas não marcou. Os outros gols do Bahia foram de Gilberto, Tiago e Vinicius. Lucas descontou para o Vitória.

