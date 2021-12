Raikkonen vence em Abu Dhabi

O finlandês Kimi Raikkonen (Lotus) venceu neste domingo o Grande Prêmio de Abu Dhabi, 18ª etapa do Mundial de Fórmula 1, com o espanhol Fernando Alonso (Ferrari) em segundo lugar e o alemão Sebastian Vettel (Red Bull), líder do campeonato, em terceiro.

Vettel mantém a liderança do campeonato com 10 pontos de vantagem sobre Alonso a duas corridas do fim do Mundial, os GPs dos Estados Unidos e do Brasil.

O britânico Lewis Hamilton (McLaren), que largou na pole position, abandonou a prova na 20ª volta, quando liderava o GP.

A corrida foi marcada por vários acidentes, que obrigaram o safety car a entrar na pista várias vezes. Vettel, que largou dos boxes na última posição, fez uma corrida de recuperação espetacular e terminou na terceira posição.

Alonso, que largou em sexto, também fez uma grande corrida e diminuiu a vantagem de Vettel de 13 para 10 pontos.

Os brasileiros Felipe Massa (Ferrari) e Bruno Senna (Williams) terminaram a prova na sétima e oitava posições, respectivamente.

A penúltima etapa do Mundial será disputada no dia 18 de novembro em Austin (Estados Unidos). No dia 25, o campeonato termina com o GP do Brasil, em São Paulo, no circuito de Interlagos.

- Classificação final do GP de Abu Dhabi após 305,355 km de corrida:

1. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault)

os 305,355 km em 1h45:58.667

(velocidade média: 172,879 km/h)

2. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) a 0.852

3. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 4.163

4. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 7.787

5. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 13.007

6. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) 20.076

7. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 22.896

8. Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 23.542

9. Paul di Resta (GBR/Force India-Mercedes) 24.160

10. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 27.463

