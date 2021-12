Raikkonen reconhece que Ferrari tem muito a melhorar

De volta à Ferrari no início do ano, Kimi Raikkonen está longe de apresentar o rendimento que se esperava quando a sua contratação foi anunciada. Afinal, o finlandês está apenas na décima colocação no Mundial de Pilotos. Mesmo que ele tenha somado pontos nas últimas três provas, Raikkonen avaliou que ele e a Ferrari vão sofrer nas últimas seis corridas do campeonato, a partir do GP de Cingapura, neste domingo, no circuito de rua de Marina Bay.

"Acho que fizemos boas melhorias - em comparação ao ponto inicial - como uma equipe e, obviamente, estou ficando mais feliz com as coisas, mas, obviamente, ainda não é onde queremos estar. Ainda há muito trabalho a fazer", afirmou.

Raikkonen reconheceu que a expectativa sobre a Ferrari para a temporada 2014 da Fórmula 1 era bem maior, mas avaliou que as dificuldades foram superiores ao que se imaginava. Assim, até o diretor de engenharia da equipe italiana, Pat Fry, declarou anteriormente que o foco da equipe já se voltou para o desenvolvimento do carro para a próxima temporada.

"Obviamente, vamos fazer o máximo que pudermos para conseguir bons resultados para a equipe e para mim mesmo. Eu esperava que fosse difícil. Provavelmente a equipe não esperava ter tantas dificuldades assim. Nós esperávamos ser mais forte no geral. É parte do jogo e temos que tentar resolver as coisas", concluiu Raikkonen.

