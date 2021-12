Raikkonen domina sessão na Malásia; Massa fica em 3º

O finlandês Kimi Raikkonen parece disposto a mostrar que sua vitória na primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 desse ano, na Austrália, não foi apenas um lampejo. Nessa sexta-feira, o piloto da Lotus voltou a mostrar que pode andar entre os mais rápidos e cravou o melhor tempo das duas sessões de treinos livres para o GP da Malásia, que acontece neste domingo, 24, no circuito de Sepang.

Raikkonen cravou a marca de 1min36s569, superando por pouco o atual tricampeão mundial, o alemão Sebastian Vettel, que marcou 1min36s588. Completando as três primeiras colocações veio o brasileiro Felipe Massa, que parece ter deixado a desconfiança da primeira metade da temporada passada para trás. Veloz, o piloto da Ferrari conseguiu a marca de 1min36s661, ficando à frente inclusive de seu companheiro, Fernando Alonso, que conseguiu 1min36s985 e foi o quinto mais rápido do dia.

Os três primeiros colocados desta sexta-feira obtiveram seus melhores tempos na segunda sessão, quando utilizaram pneus duros. Quase todos os pilotos foram à pista logo que os boxes foram abertos, tentando fugir da chuva que cairia pouco depois e impediria que outros bons tempos fossem marcados.

Antes, Mark Webber havia sido o mais rápido da primeira sessão e o quarto no total, com a marca de 1min36s935. Com isso, apesar da liderança de Raikkonen, Red Bull e Ferrari mostram que devem mesmo voltar a brigar pelas primeiras colocações na Malásia, já que ambas colocaram seus dois pilotos entre os cinco mais rápidos do dia.

Por outro lado, a McLaren voltou a decepcionar e parece não conseguir encontrar o melhor ajuste para seus carros. Na segunda sessão desta sexta, Sergio Pérez e Jenson Button sequer figuraram entre os dez primeiros. Pérez foi o 11.º, com o tempo de 1min37s838, seguido por seu companheiro, que cravou 1min37s865. Ex-piloto da equipe e atualmente na Mercedes, Lewis Hamilton não foi muito melhor e terminou a sessão em nono, com 1min37s574.

Os pilotos voltam à pista neste sábado, às 2 horas (de Brasília), para mais uma sessão de treino livre. Três horas depois, acontecerá o treino classificatório para a prova deste domingo, marcada para as 5 horas (de Brasília).

Confira a classificação da segunda sessão de treino livre para o GP da Malásia:

1.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min36s569

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min36s588

3.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min36s661

4.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min36s985

5.º - Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min37s026

6.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min37s206

7.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min37s448

8.º - Paul di Resta (GBR/Force India) - 1min37s571

9.º - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 1min37s574

10.º - Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min37s788

11.º - Sergio Pérez (MEX/McLaren) - 1min37s838

12.º - Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min37s865

13.º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber) - 1min38s068

14.º - Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) - 1min38s645

15.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min38s738

16.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams) - 1min38s801

17.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min38s904

18.º - Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min39s508

19.º - Valteri Bottas (FIN/Williams) - 1min39s660

20.º - Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min40s757

21.º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min40s768

22.º - Max Chilton (GBR/Marussia) - 1min41s438

