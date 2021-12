Raikkonen diz ainda buscar melhor acerto na Ferrari

Depois de conseguir apenas o sétimo lugar em sua reestreia na Ferrari, há duas semanas, na Austrália, o piloto finlandês Kimi Raikkonen revelou nesta quinta-feira que ainda busca o melhor acerto do carro. Por isso mesmo, ele evitou fazer muitas previsões para a segunda etapa da temporada da Fórmula 1, que acontece neste domingo, no circuito de Sepang, na Malásia.

"A principal questão é o acerto, deixar o carro do jeito que eu gosto de pilotar. Estou certo de que, quando conseguirmos fazer isso, será um pouco mais fácil e eu estarei no pelotão da frente", afirmou Raikkonen durante a entrevista coletiva antes do começo dos treinos do GP da Malásia - a primeira sessão será a partir das 23 horas desta quinta-feira (horário de Brasília).

De volta à Ferrari, equipe que defendeu anteriormente entre 2007 e 2009 - foi campeão no primeiro desses três anos -, Raikkonen admitiu que não teve "o começo ideal de temporada", ao conseguir o sétimo lugar no GP da Austrália. Mas lembrou que foi possível aprender bastante com as dificuldades encontradas na corrida realizada em Melbourne. Na Malásia, ele disse que não dá para prever como será a prova, mas prevê "melhores resultados".

Questionado nesta quinta-feira sobre o começo do seu relacionamento com o novo companheiro de equipe, o também campeão mundial Fernando Alonso, Raikkonen fez uma avaliação positiva. "É bom, sempre foi bom", avisou o finlandês, que promete travar, nesta temporada, uma dura luta com o espanhol pelo posto de principal piloto da Ferrari.

