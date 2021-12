Raí será jurado da final do Mundial de futebol estilo livre

O ex-jogador Raí será técnico da final do campeonato mundial de Red Bull Street Style - futebol de estilo livre -, que acontece neste final de semana, 15 e 16 de novembro, no Pelourinho, em Salvador.

O ex-jogador da Seleção Brasileira e do São Paulo será o grande nome entre os jurados do evento, um dos principais da modalidade. Os demais jurados são atletas do freestyle.

A final desta competição costuma "convocar" grandes nomes do futebol mundial para avaliar os atletas, entre eles Neymar, Bebeto, Pippo Inzaghi, Fábio Cannavaro e Edgar Davids.

Evento

A final do Mundial conta com a participação de atletas de 39 países, entre eles quatro brasileiros. O pernambucano Pedro Oliveira, 21 anos, e a paulista Marisa Cintra já garantiram suas vagas na competição. As demais são disputadas pelos paulistas Diego Oliveira, 29, e Lucas Menezes, 25, pelo carioca Ricardo de Araújo, 16, e o paranaense João Othavyo da Luz, 15.

O Brasil nunca conquistou o título do evento. A melhor atuação foi o terceiro lugar na edição de 2008.

adblock ativo