Rafinha treina pela primeira vez com o grupo da seleção olímpica

O meia Rafinha Alcântara treinou pela primeira vez de forma efetiva com a seleção olímpica na manhã desta sexta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis. O jogador do Barcelona participou quase toda a atividade tática comandada pelo técnico Rogério Micale. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

Rafinha é cotado para compor o meio de campo titular da seleção na Olimpíada, junto com um volante (Thiago Maia, Rodrigo Dourado e Walace disputam a posição) e Renato Augusto - que se apresenta apenas no dia 27 e está sendo substituído no time titular por Felipe Anderson. Na parte final do treinamento ele deixou o campo para realizar trabalho de fortalecimento muscular.

Taticamente, Micale pela primeira vez usou o campo inteiro. Ele, porém, delimitou o setor de meio de campo com um retângulo. No espaço, ficaram os meio-campistas, sendo que em boa parte da atividade os volantes não podiam abandonar o setor. O retângulo também serviu para separar defensores, posicionados de coletes à frente de suas áreas, dos atacantes.

Com a bola nos pés, os jogadores ofensivos tinham a missão de tentar concluir em gol o mais rapidamente possível; sem ela, marcavam forte a saída de bola. O objetivo foi aprimorar, nos zagueiros, a saída de bola e, nos atacantes, a retomada bem próximo do gol adversário.

Micale encerrou o treino após fazer um rápido coletivo em que escalou o time titular com Fernando Prass; Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos; Rodrigo Dourado, Thiago Maia e Felipe Anderson; Gabriel, Gabriel Jesus e Neymar.

