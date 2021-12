Rafaela Silva volta a cair e agora é sétima do mundo

Campeã mundial no ano passado, no Rio, Rafaela Silva voltou a cair no ranking mundial. Tendo competido pouco na temporada, ela aparece agora no sétimo lugar da lista atualizada pela Federação Internacional de Judô (IJF) depois do Grand Slam de Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos), realizado no fim de semana sem a participação de brasileiros.

Rafaela, que foi quinta colocada no Mundial deste ano, disputou apenas cinco torneios na temporada. Por isso, perdeu quatro posições só nesta atualização. A liderança da categoria até 57kg segue com a francesa Automne Pavia.

O Brasil tem dois líderes: Rafael Silva (+100kg) e Charles Chibana (até 66kg). Entre os homens, Felipe Kitadai (60kg) caiu para o oitavo lugar, Victor Penalber (81kg) perdeu um lugar e é o quarto, enquanto David Moura (+100kg) segue em oitavo.

A atualização não foi boa para Walter Santos, que caiu para o 23.º lugar entre os pesados e, por isso, vai ter que lutar a seletiva para continuar na seleção brasileira - Rafael Silva e David Moura continuam na equipe em 2015. Já Marcelo Contini (73kg) fica na 22.ª colocação, no limite para seguir dentro da seleção no próximo ano.

No feminino, as brasileiras seguem beirando a liderança. Sarah Menezes é segunda colocada na categoria até 48kg, mas cada vez mais distante da mongol Urantsetseg Munkhbat, campeã em Abu Dabi. Na até 52kg, a kosovar Majilinda Kelmendi ganhou o Grand Slam árabe e já tem quase o dobro de pontos de qualquer outra rival. Erika Miranda caiu para o terceiro lugar, atrás da romena Andreea Chitu.

Campeã mundial, Mayra Aguiar é segunda colocada no ranking até 78kg, mesmo posto ocupado pela lesionada Maria Suelen Altheman no peso pesado. Em duas categorias - 63kg e 70kg - o Brasil não tem atletas entre as 14 primeiras do rankig e, por isso, ninguém conseguiu se manter na seleção.

adblock ativo