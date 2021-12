Rafaela Silva é indicada a prêmio de judoca do ano da Federação Internacional

Dona da primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rafaela Silva foi indicada ao prêmio de judoca do ano da Federação Internacional de Judô, nesta segunda-feira. Ela disputa a honraria com outras oito atletas,

A decisão acontece por votação popular e online. É possível votar na atleta do Brasil no site yearendvoting.ijf.org. Rafaela se destacou em 2016 com a conquista do ouro na categoria até 57kg na Olimpíada do Rio, em agosto.

Na briga pelo prêmio, ela vai enfrentar outras cinco campeãs olímpicas no Rio: Emilie Andeol (França), Haruka Tachimoto (Japão), Kayla Harrison (EUA), Majlinda Kelmendi (Kosovo), Paula Pareto (Argentina) e Tina Trstenjak (Eslovênia).

Também estão na briga a vice-campeã olímpica Iadlys Ortiz (Cuba) e Otgontsetseg Galbadrakh (Casaquistão), que conquistou medalha de bronze no Rio-2016.

adblock ativo